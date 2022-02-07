Кедми: ядерный маневр Москвы нагнал страху на США перед новым раундом переговоров

Вашингтон, 7 февраля. Внезапный перенос маневров ядерной триады на конец февраля выбил американцев из колеи в преддверии нового раунда переговоров с Россией.

В Вашингтоне до сих пор не осознали в полной мере, что произошло в Пекине несколько дней назад. Хотя кое-кто в Белом доме должен понимать, что 2022 год — это год нового мирового развития. Мир пошел в совершенно другую сторону, оставив изжившую себя западную систему на обочине истории. В то же время радикальное большинство как в администрации Байдена, так и в Конгрессе, продолжает надеяться на план с разжиганием ситуации вокруг Украины. Хотя это упрямство дало трещину, когда в Вашингтоне узнали, что Владимир Путин перенес испытания ядерной триады на конец февраля-начало марта. Масштабные учения пройдут как раз по завершению Олимпиады. Такого громкого и грозного сигнала от Москвы никто не ожидал на Капитолийском холме.

О реакции американцев на перенос ядерных маневров гостям студии Владимира Соловьева рассказал военный эксперт Яков Кедми, иронично отметив, что все разработанные американцами сценарии накрылись медным тазом после, казалось бы, незначительного движения Москвы.

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«Американцы так и не поняли, что 22 год — это год нового мирового развития, мир выбрал совершенно другой путь. Они не до конца понимают значения совместного заявления России и Китая, в котором, в частности, предусмотрена полная поддержка России, в том числе и на Дальнем Востоке, в Тихоокеанском регионе. Он не понимают, что было сказано — покончено с гегемонией одного государства, теперь все будут учитывать национальные интересы всех. Обострением вокруг Украины США пытаются прикрыть свою слабость перед новым этапом переговоров с Россией. И им будет только хуже, и они догадываются, так как Москва будет непреклонна. И вот, наконец, кто-то в Белом доме заметил — оказывается масштабные маневры ядерной триады Путин перенес на конец февраля-начало марта. Как раз к концу Олимпиады. И к чему бы это? Этот ядерный маневр Москвы нагнал такого страху на американские элиты, что они всерьез задумались о том, стоит ли рисковать с Украиной перед новым этапом переговоров», — объяснил недоумение американских стратегов эксперт.

Яков Кедми отметил, что США до последнего надеялись провернуть украинский трюк, то есть раздуть панику по поводу выдуманного наступления и назвать себя главным победителем, когда никакого наступления не произойдет. Однако встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине спутала американцам карты, а внезапный перенос ядерных маневров совсем выбил Вашингтон из колеи.

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