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Торжество духа: культуролог Пархоменко о значимости Олимпиады-2022

Политика
Торжество духа: культуролог Пархоменко о значимости Олимпиады-2022
Федеральное агентство новостей  / 

Олимпиада стоит выше политических обстоятельств, символизируя собой торжество духа. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

В Пекине продолжаются зимние Олимпийские игры, которые состоялись, несмотря на все трудности, связанные с пандемией. В понедельник, 7 февраля, российская команда получила второе золото: его добыли фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые показали лучший результат в произвольном прокате танцоров. Их коллега Камила Валиева в свою очередь выиграла произвольную программу. За день до этого, 6 февраля, золотую медаль получил российский лыжник Александр Большунов, вырвавший победу в спортивной дисциплине скиатлон.

«Символизм Олимпиады состоит в том числе в объединении мира под эгидой всеобщих соревнований, — заметил Пархоменко. — Отмены и переносы Олимпиад же таким образом всегда сигнализируют нам о существовании глобальных мировых кризисов в тех или иных сферах. Эти Игры уже претерпели серию трудностей, но в итоге все же состоялись, что дает нам надежду и на дальнейший выход из текущего кризиса».

«Торжество духа»: культуролог Пархоменко о примате Олимпиады над политикой
Федеральное агентство новостей

Культуролог также поздравил российских спортсменов с первыми успехами.

«Отрадно видеть, что у наших уже есть золотые медали, хотя они сталкиваются, возможно, с еще большим давлением в связи с политическими проблемами, из-за которых не могут выступать под флагом своей страны. Но при этом они показывают красоту спорта, которая в конечном итоге должна выходить за рамки политики, превращаясь в торжество духа», — убежден эксперт.

Ранее политолог Николай Межевич призвал государства соревноваться на Олимпиаде, а не на войне.

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