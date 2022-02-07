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На Украине «деревянные отряды» теробороны обучают ведению боя в городских условиях

Армия
На Украине «деревянные отряды» теробороны обучают ведению боя в городских условиях
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 февраля. На Украине «деревянные отряды» теробороны обучают ведению боя в городских условиях. Масштабная тренировка под руководством инструкторов ВСУ прошла в Киеве.

Стали известны подробности новых учений киевской территориальной обороны. Оказалось, что горожан готовят к защите украинской столицы на случай якобы вероятного «российского вторжения». Женщины и пенсионеры с деревянными автоматами в руках тренировались под присмотром военных инструкторов. Всего в маневрах участвовали около 500 горожан.

Отмечается, что для них также провели занятия по тактике и оказанию первой медицинской помощи на поле боя. Известно, что на минувшей неделе аналогичные мероприятия проходили и в других крупных украинских городах.

Стоит напомнить, что так называемые отряды территориальной обороны начали создаваться на Украине после вступления в силу закона «О национальном сопротивлении». По имеющейся информации, в случае военного конфликта они должны будут исполнять роль вспомогательных войск.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. В Кремле подчеркивали, что слухи о якобы готовящемся «российском вторжении» являются фейками, которые активно тиражируются западными СМИ. В самой Украине многие политики и общественные деятели считают эти данные вымышленными.

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