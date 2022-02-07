Песков посоветовал обратиться в Минобрнауки с вопросом об увольнении педагога Сапрыкиной

Москва, 7 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил в Минобрнауки вопрос журналистов об увольнении петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.

Прежде чем комментировать заявление педагога о своем увольнении под давлением руководства гимназии, следует разобраться в ситуации. Таким мнением Песков поделился в беседе с журналистами в понедельник.

«Это нужно все-таки задавать вопрос не нам, это нужно вопрос все-таки в Минобрнауки задавать. Нужно сначала выяснить — так это было, не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Педагог Сапрыкина ранее написала в своем аккаунте на Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться. Причиной послужило чтение десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов ранее объяснил увольнение учителей за личные фотографии в социальных сетях. По его словам, прошлые года запомнились скандалами с личными фото педагогов и последующими отстранениями от работы.