Анастасия Костенко пожаловалась, что ей приходится платит алименты дочери Тарасова

Москва, 7 февраля. Адвокат Катя Гордон рассказала о ситуации, которая сложилась в семье футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко.

В прошлом году Тарасов объявил о приостановке спортивной карьеры из-за рождения четвертого ребенка. В связи с этим он утратил возможность выплачивать алименты дочери от первого брака. Финансовые обязательства легли на плечи его нынешней супруги, которая обратилась за помощью к Гордон.

«Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок, как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Не могу позволить себе это делать, и я переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, сейчас трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком», — рассказала адвокат в эфире YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Несмотря на финансовые трудности, Тарасов недавно свозил всю свою семью отдыхать на Мальдивские острова. Там он оплачивал 160 тысяч рублей в сутки за аренду роскошной виллы. По этой причине многие не верят в сложное финансовое положение звездной семьи.

Недавно футболист отпраздновал четвертую годовщину свадьбы с Костенко. Спортсмен поделился кадрами с роскошной праздничной фотосессии и поздравил супругу.