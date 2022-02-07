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Правозащитник Уилсон о перевороте в Буркина-Фасо: новые власти могут обратиться к России

Весь мир
Правозащитник Уилсон о перевороте в Буркина-Фасо: новые власти могут обратиться к России
Федеральное агентство новостей  / 

Военные перевороты в ряде африканских стран стали результатом неудач Франции, считает директор Международного фонда за лучшее управление Джеймс Уилсон.

«Антифранцузские настроения неуклонно растут во всей франкоязычной Африке, где власти изо всех сил пытаются справиться с проблемами внутренней безопасности из-за активизации террористических группировок. Присутствие бывшей метрополии становится все более непопулярным, и президент Эммануэль Макрон, которому в следующем месяце предстоят президентские выборы, сокращает численность войск. Это плохо сказывается на моральном духе.

Размолвка между Францией и Мали привела к тому, что посла Жоэля Мейера потребовали покинуть страну в течение 72 часов. В этом виноват глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан, который заявил, что власти в Бамако «вышли из-под контроля», — сообщил эксперт.

Правозащитник Уилсон о перевороте в Буркина-Фасо: новые власти могут обратиться к России
Global Look Press / Jens Schlueter/dpa

Директор Фонда отметил, что перевороты в Гвинее, Мали и Буркина-Фасо прошли по одной и той же причине. Молодые военные, пришедшие к власти, устали наблюдать за беспомощностью правительства, которое не смогло справиться с атаками террористических группировок:

«Президент Буркина-Фасо был свергнут за неспособность сдержать насилие со стороны джихадистов. В 2021 году произошла серия зверств. Массовое убийство в деревне Солхан стало одним из самых смертоносных нападений, в результате которого погибло не меньше 160 человек. Последней каплей для Поль-Анри Дамибы стала атака террористов на подразделение военной полиции. Боевики убили 49 офицеров и четыре гражданских лица».

По мнению Уилсона, сейчас Буркина-Фасо стоит перед важным выбором, который определит дальнейший вектор развития государства. Эксперт считает, что Уагадагу может пойти по тому же пути, что и Бамако:

«Мали, столкнувшаяся со схожими проблемами, последовала примеру Центральноафриканской Республики и обратилась за помощью в укреплении безопасности к России. Что выберет Дамиба, нам только предстоит выяснить».

Правозащитник Уилсон о перевороте в Буркина-Фасо: новые власти могут обратиться к России
Федеральное агентство новостей /

Корреспонденты африканских СМИ считают, что молодые военные и полковник Ассими Гоита, возглавивший Мали, помогли республике избавиться от неоколониального давления Франции. Новые власти сменили вектор с западного на восточный и отказались удовлетворять хищнические интересы бывшей метрополии. Вместо этого они сосредоточились на улучшении качества жизни граждан республики.

Почувствовав ослабление влияния, страны коллективного Запада прибегли к политическим манипуляциям, угрожая местному правительству возможностью вывода иностранных военных контингентов. Причиной для этого впоследствии были названы сообщения в соцсетях о прибытии группы российских инструкторов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в Мали.

Местные журналисты уверены, что увеличение потенциала Вооруженных сил Мали напрямую связано со сближением Москвы и Бамако. Комплексная поддержка Кремля позволила национальной армии перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с террористическими группировками.

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