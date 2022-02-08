Украинский эксперт на российском ТВ описал последствия автономии Донбасса

Киевские власти не могут предоставить Донецкой и Луганской народным республикам автономию, поскольку это запустит необратимый процесс для Украины, который может обернуться ее разрушением. Об этом заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области, украинский политолог Гордей Белов.

В сегодняшних реалиях киевские власти не могут выполнить Минские соглашения, ратифицированные Советом Безопасности ООН, заявил эксперт. Также он описал последствия от предоставления автономии Донбассу. По его словам, это запустит парад суверенитетов на всей территории Украины.

«Я хочу объяснить, почему Украина опасается Минских соглашений. Возможно ли их было выполнить? Да. За восемь лет не мытьем, так катаньем можно было бы прийти уже к какому-то общему знаменателю. Главное опасение Украины заключается в том, что это родит вспышки сепаративных настроений по всей территории страны. Зеленский это тоже прекрасно понимает, поэтому с таким трудом "включается задняя скорость"», — сказал он.

По мнению Гордея Белова, нынешних киевских властей устраивает ситуация, которая сегодня устоялась на линии фронта в Донбассе: ни мира, ни войны. А Минские соглашения, высказал свое мнение политолог, — «механизм по разрушению Украины».

«Поймите, отказаться от Минских соглашений — разжечь конфликт. Украине подходит тлеющий конфликт с регулярной стрельбой. Нужно доработать Минские соглашения под современные условия. Если мы выполним «Минск-2» и предоставим Донбассу автономию, то ряд других регионов Украины начнут объявлять о своем суверенитете. […] Поэтому мы не позволим использовать «минский процесс» как механизм по разрушению нашей страны», — заявил он в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Германия поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения в вопросе возможных поставок оружия в страну. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.