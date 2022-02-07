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Телеведущий Борис Корчевников рассказал, как в три года потерял слух

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 14:30
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников рассказал, как в три года потерял слух
instagram.com  /  @b.korchevnikov

Москва, 7 февраля. Популярный телеведущий Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем. По его словам, недуг, перенесенный в детстве, повлиял на его слух.

Корчевников вместе с актером Андреем Соколовым в эфире программы «Судьба человека» обсудили, как переболели менингитом. Звезда телевидения с болью вспомнил о тяжелом заболевании.

«Действительно, с тяжелыми последствиями он часто бывает. Все мои проблемы со здоровьем в будущем… К трем годам я потерял слух на одном ухе совершенно. Вероятнее всего, это из-за пережитого менингита», — пояснил 39-летний Борис Корчевников.

Несколько лет назад Борис Корчевников сообщил о переносе операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Он проходил длительное лечение.

Ранее певица Алиса Мон сообщила, что телеведущий до сих пор испытывает проблемы со здоровьем. Побывавшая в программе журналиста звезда рассказала, как трудится Корчевников. Она указала, что на ведущего работает целая команда, которая помогает вести шоу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Телеведущий Борис Корчевников рассказал, как в три года потерял слух
здоровье слух корчевников
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