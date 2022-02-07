Ведущий «Модного приговора» купил себе место на Троекуровском кладбище

Москва, 7 февраля. Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев готовится к смерти. Он уже написал завещание и приобрел место на Троекуровском кладбище.

Ведущий не скрывает, что не боится кончины, ведь он успел достигнуть множество целей и доволен своими успехами. Васильев уже написал завещание. Историк моды при этом сообщил, что хоть еще и не купил гроб, но уже успел обзавестись местом на кладбище.

«Прекрасно знаю, что мои родители покоятся на Троекуровском кладбище — на одном из почетных кладбищ. Там есть место для меня», — заявил Васильев в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Сам историк хочет дожить до ста лет. Он призывает других задуматься над целью своего существования и жить более разумно. Ведущий популярного проекта хочет, чтобы люди стали более интеллектуальными и понимали, ради чего живут.

У ведущего глобальные планы. В этом году он готовится к открытию первого в России «Музея курортной моды». Уникальный музей расположится в Зеленоградске (Калининградская область). Ведущий с большим трепетом относится к своему новому проекту.