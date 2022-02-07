Анна Семенович откровенно рассказала о пластической операции

Москва, 7 февраля. На свой странице в Instagram актриса, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась видео из клиники, где недавно сделала липосакцию рук и зоны подбородка. О косметической процедуре Анна решила рассказать максимально честно и из первых уст, чтобы избежать возможных домыслов и искажения фактов.

«Дорогие мои, вы все знаете, что я очень открытый и честный человек. И здесь, на своей страничке, всегда рассказываю о себе всю правду. Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты, надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным. Скоро весна, и у меня на нее большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме», — отметила артистка.

фото из личного архива Анны Семенович /

«Рассказываю и показываю все честно и открыто о первом шаге, который я сделала, — как есть из первых уст. Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук. Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции, которую я сделала в лучшей клинике, желаемый результат я увидела в зеркале уже на следующий день», — отметила Семенович.

фото из личного архива Анны Семенович /

«И очень им довольна. Но! Впереди еще много работы! Я поставила перед собой цель к своему дню рождения сделать тело своей мечты. Вспомнила все, чему меня учили в Академии физкультуры, сама составила комплекс упражнений и план питания. И приступила к активным тренировкам. Обещаю 1 марта удивить вас еще более роскошной фигурой. Готовы худеть и становиться богинями вместе со мной?» — написала Анна Семенович.

фото из личного архива Анны Семенович /

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