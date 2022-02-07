Богданов обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Москва, 7 февраля. Замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри на полях 35-й Ассамблеи президентов и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе.

По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ, дипломаты в рамках доверительного политического диалога обменялись мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, углубившись в проблематику йеменского, ливийского, сирийского и палестино-израильского урегулирования.

???????????????? О встрече замглавы @MID_RF M.Л.Богданова с главой МИД Египта С.Шукри.



Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику йеменского, ливийского, сирийского и палестино-израильского урегулирования



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Ранее замглавы МИД России обсудил с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи перспективы двустороннего сотрудничества и продвижение совместных энергетических, инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов. Богданов подтвердил позицию Москвы, касательно поддержки усилий Могадишо в формировании демократических институтов власти, которые сохранят прочный гражданский мир в республике.

При этом министр иностранных дел Египта призывал Совет Безопасности ООН содействовать африканским странам, пострадавшим от терроризма и экстремизма. По его словам, Каир возлагал большие надежды на региональные механизмы и партнерство с целью достижения безопасности и стабильности на континенте.

С аналогичным заявлением выступал и египетский премьер Мустафа Мадбули от имени президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, который подчеркивал необходимость создания четкой и единой стратегии по устранению угрозы террора.