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Богданов обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Весь мир
Богданов обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 7 февраля. Замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри на полях 35-й Ассамблеи президентов и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе.

По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ, дипломаты в рамках доверительного политического диалога обменялись мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, углубившись в проблематику йеменского, ливийского, сирийского и палестино-израильского урегулирования.

Ранее замглавы МИД России обсудил с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи перспективы двустороннего сотрудничества и продвижение совместных энергетических, инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов. Богданов подтвердил позицию Москвы, касательно поддержки усилий Могадишо в формировании демократических институтов власти, которые сохранят прочный гражданский мир в республике.

При этом министр иностранных дел Египта призывал Совет Безопасности ООН содействовать африканским  странам, пострадавшим от терроризма и экстремизма. По его словам, Каир возлагал большие надежды на региональные механизмы и партнерство с целью достижения безопасности и стабильности на континенте.

С аналогичным заявлением выступал и египетский премьер Мустафа Мадбули от имени президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, который подчеркивал необходимость создания четкой и единой стратегии по устранению угрозы террора.

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египет
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