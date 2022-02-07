Ягудин признался, что радовался падению Плющенко на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити

Москва, 7 февраля. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что радовался ошибкам других соперников.

На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Ягудин стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании, Евгений Плющенко завоевал серебряную награду.

«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова, — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!» — сказал 41-летний экс-фигурист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Ягудин высказался о прокатах Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на пекинских ОИ-2022. Он назвал мощным выступление Валиевой и отметил, что безупречно откатавший короткую программу Марк Кондратюк является неотъемлемой частью команды.

Напомним, российские фигуристы завоевали золото Олимпийских игр в рамках командного турнира. Досрочную победу национальной команде обеспечило выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.