Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 15:41
15:39
Политика
Захарова сравнила Украину с Трусом из «Кавказской пленницы»
15:38
Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Нигматуллина объяснила десять промахов в индивидуальной гонке на ОИ
15:35
Экономика
«Газпром» отказался от доптранзита через Украину на второй и третий кварталы
15:32
Армия
Минобороны Швеции разместило береговые ракетные комплексы на острове Готланд
15:32
Происшествия
Двух пешеходов и водителя снегохода спасли со льда Волги в Самаре
15:32
Экономика
Вопрос увеличения поставок газа в Венгрию находится на стадии обсуждения в Кремле
15:31
Шоу-бизнес
Криштиану Роналду побил очередной рекорд по количеству подписчиков в Instagram
15:30
Весь мир
Пересмотр соглашений переходного периода позволит властям Мали назначить дату выборов
15:30
Весь мир
«Цель — подчинение»: Американист Дробницкий назвал планы Байдена на встречу с канцлером Германии
15:28
Происшествия
СК просит суд продлить меру пресечения депутату Рашкину по делу о незаконной охоте
Все новости

Ягудин признался, что радовался падению Плющенко на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити

Спорт
Ягудин признался, что радовался падению Плющенко на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 7 февраля. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что радовался ошибкам других соперников.

На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Ягудин стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании, Евгений Плющенко завоевал серебряную награду.

«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова, — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!» — сказал 41-летний экс-фигурист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Ягудин высказался о прокатах Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на пекинских ОИ-2022. Он назвал мощным выступление Валиевой и отметил, что безупречно откатавший короткую программу Марк Кондратюк является неотъемлемой частью команды.

Напомним, российские фигуристы завоевали золото Олимпийских игр в рамках командного турнира. Досрочную победу национальной команде обеспечило выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Ягудин признался, что радовался падению Плющенко на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити
Алексей Ягудин олимпиада фигурное катание Евгений Плющенко
Комментировать