Сенатор Клишас назвал спорным законопроект о самообороне при защите жилища

Москва, 7 февраля. Депутаты Госдумы РФ подготовили законопроект, согласно которому россияне могут получить возможность прибегать к любым методам защиты своего жилища. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас дал ему оценку.

Сенатор утверждает, что положения разработанного депутатами законопроекта о самообороне жилища имеют недостатки. Особое внимание он обратил на положение, согласно которому россияне могут получить право на применение любого насилия.

«Спорной новеллой законопроекта является предложение дать обороняющемуся право применять любое насилие (в том числе наносить тяжкие телесные повреждения), если нападающий посягнул на любое имущество, находящееся в жилище (например, продукты питания)», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Клишаса, действующее российское законодательство, в частности Уголовный кодекс РФ, позволяет гражданам осуществлять самооборону от опасного для жизни посягательства. При этом это право действует не только в жилище, но и в любом другом месте. По этой причине положения предлагаемого законопроекта о самообороне представляются излишними, подытожил он.

Инициативу депутатов ранее также оценил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его словам, у обороняющегося не должно быть безграничных возможностей.