Выдвижение какого-то подразделения армии Словакии на Украину будет иметь чисто психологический эффект для украинских граждан. Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Помощь Словакии

Власти Словакии рассматривают возможность организации подготовки, консультаций и практической помощи подразделениям и штабам ВСУ, если ухудшится ситуация в Донбассе. Об этом заявил министр обороны республики Ярослав Надь.

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«Мы находимся в тесном контакте с украинским правительством с тем, чтобы наша помощь [Украине] была максимально адресной. Одной из возможностей является, например, подготовка, консультации и [практическая] помощь подразделениям и штабам ВСУ», — заявил Ярослав Надь.

Психологический эффект

Как отметил Александр Матюшин, Словакия лязгает оружием и грозится отправить не только оружие и военных инструкторов, но и некие воинские подразделения. Но это не несет особой угрозы в случае начала эскалации боевых действий на линии разграничения в Донбассе. Ведь сами ВС Словакии значительно уступают войскам ДНР и ЛНР по отдельности. И превосходят только в авиации, которой нет у республик Донбасса.

«То же касается и боеспособности самих словацких солдат, которые за последний век ни показали высокого боевого духа. Будучи призваны в австро-венгерскую армию в Первую мировую войну, они массово сдавались в плен русской армии. Во время гражданской войны могли одерживать победы только над слабо организованными и малочисленными отрядами красногвардейцев. То же самое было и во время Второй мировой войны. Немецкие офицеры отмечали низкие боевые качества и подготовку не только у рядовых, но и у офицеров», — пояснил Александр Матюшин.

Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

Он напомнил, что свою независимость Словакия получила не в результате вооруженной борьбы за свою свободу, а в результате общего крушения социалистического блока и его поражения в холодной войне. И получив независимость, словаки тут же отдали свою свободу США и их союзникам в Европе.

«Не имея боевого инстинкта и имея малую армию, выдвижение какого-то подразделения армии Словакии будет иметь чисто психологический эффект для граждан Украины. Ведь любая украинская националистическая организация может выставить более боеспособное и многочисленное подразделение, нежели то, что пришлет на Украину Правительство Словакии», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с произошедшим в стране государственным переворотом.

Украина выразила желание приобрести у Анкары новую партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Объем планируемого заказа пока не уточняется.