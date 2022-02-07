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Блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль за 10 млн рублей

Шоу-бизнес
Блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль за 10 млн рублей
instagram.com  /  @mikhail_litvin

Москва, 7 февраля. Российский блогер Михаил Литвин взорвал дорогую иномарку BMW 5. Он запечатлел уничтожение роскошного автомобиля на видео.

Литвин разместил запись на своем YouTube-канале. За сутки ролик посмотрели свыше 4,2 миллиона пользователей.

На кадрах блогер сперва облил машину бензином, а затем выпустил из лука горящую стрелу прямо в автомобиль. Иномарка через несколько секунд взорвалась и разлетелась на мелкие кусочки.

Блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль за 10 млн рублей
Prt Scr youtube.com / ЛИТВИН

Литвин не стал объяснять причину своего поступка. Некоторые пользователи Сети предположили, что блогер посвятил взрыв немецкой иномарки погибшему в аварии Саиду Губденскому.

Автомобильный блогер Саид Губденский погиб в ноябре прошлого года в результате массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Когда у него был тяжелый период, он жаловался на сглаз. Также, по его словам, он страдал от депрессии.

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взрыв автомобиль литвин
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