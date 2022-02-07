Центробанк РФ понизил официальную стоимость доллара до 75,68 рубля

Москва, 7 февраля. Банк России понизил официальные курсы доллара и евро относительно рубля на 8 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Центробанк оценил доллар в 75,6806 рубля, что на 37,03 копейки ниже предыдущего значения. Евро подешевел на 59,82 копейки, до 86,5181 рубля.

По состоянию на 14:06 по московскому времени биржевая стоимость доллара составляет 75,47 рубля. Евро торгуется по 86,23 рубля. Индекс Мосбиржи находится на отметке в 3467,95 пункта и теряет 0,09% относительно уровня на момент завершения предыдущей сессии. Индекс РТС растет на 0,92%, до 1448,84 пункта. Стоимость североморской нефти марки Brent составляет 92,56 доллара за баррель (-0,62%).

Аналитик Максим Петроневич ранее не исключил, что к лету 2022 года доллар может подешеветь до 71 рубля. По его словам, это произойдет при стечении ряда факторов.