Сафронов поддержал желание Федосеевой-Шукшиной вернуться в пансионат для пожилых

Москва, 7 февраля. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина приняла решение вернуться в дом престарелых после выздоровления.

Федосеева-Шукшина продолжает оставаться дома из-за заражения коронавирусной инфекцией. Пока артистка находится на самоизоляции, но после она планирует вновь отправится в пансионат. Сафронов уверен, что там ей будет лучше.

«Вы же понимаете, что в домашних условиях обычно нет профессионального ухода. А там врачи и младший медперсонал 24 часа в сутки наблюдают за своими подопечными, обеспечивая им достойный уход и интересный досуг. Лидию все знают и любят, к ней будут относиться с особым вниманием», — объяснил художник корреспонденту «Собеседника».

Сафронов поддержал желание своей давней приятельницы и развеял стереотипы о жизни в пансионате для пожилых. По его словам, в элитном доме для престарелых очень хорошо ухаживают за взрослыми людьми.

«В любом случае такие важные вопросы решаются на семейном совете. И раз Лидия Николаевна согласилась поехать в этот пансионат, значит, и она уверена, что там ей будет намного комфортнее и лучше», — заключил народный художник России.

Недавно артистка поделилась неприятным инцидентом, который произошел между ней и ее покойным коллегой Леонидом Куравлевым. По словам Федосеевой-Шукшиной, после этого случая она не общалась со звездой фильма «Афоня».