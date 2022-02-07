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Аналитик Козин: РФ нужно дать симметричный ответ НАТО на отказ от гарантий безопасности

Политика
Аналитик Козин: РФ нужно дать симметричный ответ НАТО на отказ от гарантий безопасности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Страны Запада отвергли российские предложения по гарантиям безопасности, подтвердив тем самым свою враждебность по отношению к Москве, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

По его словам, обнародованный США и НАТО ответ на российские предложения предусматривает не конкретные обязательства, а лишь «готовность» обсуждать их до бесконечности. Козин убежден, что озвученные коллективным Западом встречные предложения говорят о стремлении к полному превосходству над Россией.

«Они направлены на сокращение наиболее перспективных видов вооружений и ограничение военной деятельности России в районах, где США и НАТО уже создали значительную угрозу ее национальной безопасности», — говорит аналитик.

Козин призвал РФ к жестким мерам в отношении НАТО за отказ от сделки по безопасности. По его словам, стране нужно дать симметричный ответ Западу, который бесцеремонно избегает урегулирования ситуации.

«США и НАТО подтвердили, что они по-прежнему настроены к России враждебно, и это надолго, что вызывает необходимость с российской стороны принять симметричные меры противодействия растущей угрозе национальной безопасности», подытожил Козин.

Ранее в Турции признали, что Североатлантический альянс ведет себя крайне агрессивно. Турецкая сторона убеждена, что Анкара и Москва могут противостоять экспансии военно-политического блока на восток, передает «Царьград».

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