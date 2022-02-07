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Концерн Kia повысил стоимость почти всех моделей для России

Экономика
Концерн Kia повысил стоимость почти всех моделей для России
kia.com  /  Kia UK

Москва, 7 февраля. Южнокорейская автомобилестроительная компания в очередной раз повысила цены на большинство машин, предлагаемых в России. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

Автопроизводитель Kia по объему продаж в РФ находится на втором месте. Организация приняла решение о новом повышении цен на транспортные средства.

Отмечается, что 13 из 16 автомобилей подскочили в цене. Диапазон корректировок составил от 10 до 100 тыс. рублей, о чем свидетельствуют прайс-листы бренда.

Хетчбэк Picanto прибавил в цене 10 тыс. рублей. На 20 тыс. рублей подорожали хетч Ceed, а также кроссовер XCeed, универсал Ceed SW и седан Cerato. Стоимость Rio и кросс-хетчбэка Rio X поднялась на 30 тыс. рублей. Премиальный седан K5, как и паркетник Sportage, «подросли» сразу на 50 тыс. рублей.

Фастбек Stinger стал стоить дороже на 60 тыс. рублей, а максимальный ценовой прирост в 100 тыс. рублей продемонстрировали кросс Sorento, минивэн Carnival и внедорожник Mohave. Консервативными в вопросах увеличения цен остались кроссоверы Seltos и Soul.

Аналитик «Дрома» Данил Бутов ранее отметил, что из-за нехватки новых машин на рынке, многие отечественные автомобилисты все чаще обращают внимание на иностранные модели с пробегом.

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