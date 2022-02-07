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МИД Украины: Запад передал Киеву вооружение на 1,5 млрд долларов

Армия
МИД Украины: Запад передал Киеву вооружение на 1,5 млрд долларов
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 7 февраля. Киев за последнее время получил от Запада военную помощь общей стоимостью 1,5 млрд долларов, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Западные страны поставили украинской армии свыше 1000 тонн вооружения, уточнил министр. При этом Киев готовится обсуждать с Германией возможность поставок немецкого оружия на Украину.

ВВС Великобритании и США 6 февраля доставили в Киев очередную партию военной помощи. Суммарно страны НАТО направили на Украину не менее 25 рейсов с вооружением и боеприпасами для ВСУ.

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