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Экс-футболист «Атлетико» Диего Коста может перебраться в РПЛ

Спорт
Экс-футболист «Атлетико» Диего Коста может перебраться в РПЛ
Global Look Press  /  Reinaldo Reginato/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 7 февраля. Экс-форвард мадридского «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста, который на данный момент находится в статусе свободного агента, может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Согласно данным Ajansspor, «Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в сотрудничестве с 33-летним футболистом. Уточняется, что о предложениях российских клубов сообщил сам Коста.

При этом игрок подчеркнул, что приоритетом для него является подписание контракта с турецким «Фенербахче». Испанец хочет получать 2 млн евро в год.

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время футболист выиграл с командой чемпионат Бразилии и Кубок страны. Он сыграл в 19 матчах, в которых отметился пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче». Стамбульский клуб вступил в переговоры с сине-бело-голубыми по трансферу 33-летнего форварда.

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