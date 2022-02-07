Скончалась звезда фильмов Бунюэля и Пазолини актриса Маргарита Лосано

Мадрид, 7 февраля. В возрасте 91 года ушла из жизни испанская актриса Маргарита Лосано. Она известна зрителям по роли в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне, передает РИА Новости.

Лосано скончалась в понедельник в своем доме в населенном пункте Пунтас-де-Кальнегре. Причина ее гибели пока неизвестна. О произошедшем узнали местные жители, которые дали информацию СМИ.

Лосано родилась в испанском городе Тетуан. Она начала свою карьеру в 1953 году. За это время актриса приняла участие в 55 кинокартинах.