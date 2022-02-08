«И к причастию могут не допустить!»: как в Польше дискриминируют «непатриотов»

У большинства поляков восприятие Белоруссии, Украины и Литвы примерно одинаковое — как частей их некогда великой Родины, Речи Посполитой. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

По его словам, польское население все еще живет воспоминаниями о границах своей страны «до первого раздела Польши», случившегося в XVIII веке.

«Для них это что-то вроде национального кредо, — заметил политолог. — Эта идея фикс — восстановление «былого могущества» — настолько сильна в государственных (и не только) умах Варшавы, что там не считаются ни с экономическими, ни с политическими последствиями авантюры, которая называется «восстановление утраченного достоинства». И если человек сегодня в Польше говорит о том, что полякам не нужен ни Киев, ни Минск, ни Вильнюс, то он рискует получить ярлык «непатриота»!»

Федеральное агентство новостей /

По словам эксперта, обладать таким статусом в Польше очень рискованно.

«Если в Германии человек еще может комфортно жить, не крича с пеной у рта о своей любви к немецкой идее (она изжила себя в 1945 году), то на польской территории, боюсь, так не выйдет, — заметил собеседник ФАН. — На работу не возьмут, детей в хорошую школу не пристроить. И к причастию могут не допустить! Где это видано: поляк отказывается от Вильно! Может, он еще и в Деву Марию не верит?»

Ранее Межевич призвал государства соревноваться на Олимпиаде, а не на войне.