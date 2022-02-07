Годовщина боя под сирийским Хшамом: как США спасали террористов ИГ от разгрома

Получивший известность бой у сирийского населенного пункта Хшам состоялся ровно четыре года назад — 7 февраля 2018 года. О единственном на сегодняшний момент известном военном столкновении американцев и русских в рамках сирийского конфликта рассказала редакция Telegram-канала Astra Militarum.

В тот день подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) совместно с российскими добровольцами, которых западная пресса нередко причисляет к «ЧВК Вагнера», осуществляли операцию по зачистке участка западного берега Евфрата от отряда «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Террористы применяли минометы и реактивную артиллерию; огонь велся с территории газового завода Коноко, который курды из «Сирийских демократических сил» (СДС) сдали ИГ без боя (о чем имеются видеосвидетельства с курдской же стороны).

Ближе к ночи в небе появилась авиация США. По словам главы Центрального командования ВВС Штатов генерал-лейтенанта Джеффри Харригяна, против россиян и сирийцев применялись стратегические бомбардировщики B-52, боевые вертолеты AH-64 Apache, летающая артиллерийская батарея AC-130, ударные БПЛА MQ-9 Reaper, истребители F-15E Strike Eagle.

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Не менее трех часов американская авиация бомбила позиции сирийцев и добровольцев из РФ, однако так и не заставила их оставить занятые позиции. Союзники несли потери, но ответный огонь не велся, несмотря на очевидное наличие данной возможности: подобные действия могли бы спровоцировать конфликт мирового масштаба.

США удалось защитить отряд ИГ от разгрома, однако боевики так и не смогли перейти на восточный берег Евфрата. Русские и в очередной раз проявили мужество перед лицом смерти, показав всему миру, что они умирают, но не сдаются.

Соединенные Штаты неоднократно давали повод для подозрений в прямой военной поддержке террористов на территории Сирии. Так, в ночь с 6 на 7 апреля 2017 года американцы нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. Сразу же после этого террористы перешли в одновременное наступление как вблизи упомянутого военного объекта, так и на участке трассы Хомс — Пальмира, воспользовавшись невозможностью Сирийской Арабской Армии вызвать воздушную поддержку.

1 Организация запрещена на территории РФ.