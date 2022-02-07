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Профицит внешней торговли РФ вырос почти вдвое по итогам 2021 года

Экономика
Профицит внешней торговли РФ вырос почти вдвое по итогам 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Положительное сальдо внешней торговли России в 2021 году возросло в 1,9 раза в годовом выражении и достигло 197,3 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Согласно данным, в январе-декабре 2021 года внешнеторговый оборот страны составил 789,4 млрд долларов и вырос на 37,9% относительно тех же месяцев 2020 года. Сальдо торгового баланса сложилось положительное, на уровне 197,3 млрд долларов, что на 92,6 млрд больше чем в январе-декабре 2020 года.

Экспорт РФ в январе-декабре 2021 года достиг 493,3 млрд долларов, повысившись на 45,7% в годовом выражении. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 86,9%, на государства СНГ — 13,1%, указывается в документах.

Россия выдала в 2021 году межправительственные кредиты на рекордные 318 млрд рублей. Об этом гласит информация Федерального казначейства.

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фтс профицит внешняя торговля
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