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Занять позицию Меркель: зачем Макрон прибудет на встречу с Путиным
Политика
Занять позицию Меркель: зачем Макрон прибудет на встречу с Путиным
www.kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

После ухода Ангелы Меркель президент Франции Эммануэль Макрон пытается стать лидером европейской дипломатии. Такое мнение ФАН высказал политолог Юрий Якорь.

Тема встречи

Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Макрон прибудет в Москву в понедельник. 8 февраля президент Франции отправится в Киев.

Занять позицию Меркель: зачем Макрон прибудет на встречу с Путиным
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

«Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами», — сказал Песков.

Лидер европейской дипломатии

Как отметил Юрий Якорь, Эммануэль Макрон пытается занять позицию лидера европейской дипломатии. И это выглядит естественным, учитывая уход с поста канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Понятно, что Россия не собирается ни на кого нападать. Поэтому успех челночной дипломатии Эммануэля Макрона практически предсказуем. Он сможет предстать человеком, который не допустил чуть ли не мировой войны. Сможет ли Франция стать независимой от США, мы скоро узнаем. То, что тема «Северного потока» отсутствует в теме переговоров Путина и Макрона, показывает, что есть определенные шансы», — пояснил Юрий Якорь.

Занять позицию Меркель: зачем Макрон прибудет на встречу с Путиным
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

По его мнению, сейчас сложно делать какие-то выводы о том, пойдет ли Украина в наступление на Донбасс. Все будет зависеть от многих политических факторов.

«Что же до того, что скажет Макрон президенту Украины Владимиру Зеленскому, не так важно. Это будет сделано за закрытыми дверями. А на публике будет поддержка и слова о важности демократии», — заключил Юрий Якорь.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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