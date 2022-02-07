Видео с реставрацией икон набирает миллионы просмотров в TikTok

Жительница Петербурга пытается привить пользователям Сети любовь к реставрации. Девушка публикует в социальной сети TikTok видео с преображением икон.

Тяга к сохранению объектов старины у Кристины Карнауховой возникла не сразу. Сначала девушка училась на живописца-педагога. Но продолжать свой профессиональный путь, как художника, после завершения училища она не хотела.

«До меня дошло, что я не хочу еще шесть лет, четыре года, писать те же самые постановки, портреты, пейзажи, натюрморты. Вспомнила, что мой педагог когда-то рассказывал о такой интересной профессии», — вспоминает Кристина.

Девушка переехала из Воронежа в Петербург и поступила на направление реставрации. Она признается, что больше всего ее завораживает процесс преображения произведений искусства.

«Когда финальный этап тонировок, все раздробленные моменты уходят, проявляется образ. Вот это чувство, что ты создал такую неимоверно красивую вещь, которая до этого была черным квадратом, практически Малевичем. А теперь внезапно это греет душу», — делится впечатлениями художница.

Когда девушка приобрела необходимые навыки, она решила поделиться ими с общественностью в TikTok. Ролики с реставрациями начали пользоваться популярностью, один из них набрал более десяти миллионов просмотров. На художницу сейчас подписано уже 70 тысяч человек.