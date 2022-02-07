Military Watch: Су-57 одним метким выстрелом может ослепить все боевые самолеты ВВС США

Вашингтон, 7 февраля. Истребитель ВКС РФ Су-57 обладает целым набором качеств для поражения целей не только в воздухе, но и на земле.

Журналисты американского издания Military Watch назвали ключевую особенность Су-57, которая лишит ВВС США превосходства в воздухе. В публикации говорится, что мощный набор датчиков и способность применять как крылатые, так и гиперзвуковые ракеты сделали Су-57 идеальным воздушным снайпером. По своим характеристикам он значительно превосходит аналоги из Китая и США.

Российский истребитель оснащен радаром, который обладает широкими возможностями для обнаружения целей и наведения на них ракет. Су-57 имеет на вооружении противорадиолокационную ракету Х-58УШЕ. Еще одним козырем боевой машины является ракета класса «воздух — воздух» Р-37М. Это идеальное оружие для нейтрализации летающих радаров E-2 Hawkeye и E-3 Sentry. Одним метким выстрелом истребитель может ослепить все боевые самолеты ВВС США.

Эксперты отмечают, что по дальности полета Су-57 значительно превосходит американский F-35, а малозаметность позволяет самолету проникать глубоко в тыл противника для нанесения ударов по стратегически важным объектам.

Ранее сообщалось, что Су-57Э составят конкуренцию западным аналогам на мировом рынке вооружений. В США также недавно заявили, что российские Су-30СМ2 превосходят американские истребители по множеству параметров, передает «Царьград».