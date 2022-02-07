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Путин отметил мастерство и волю завоевавших золото на ОИ-2022 фигуристов

Олимпийские игры 2022
Путин отметил мастерство и волю завоевавших золото на ОИ-2022 фигуристов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 7 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил сборную страны по фигурному катанию с победой в командном турнире зимних ОИ-2022 в Пекине. 

Глава государства отметил, что фигуристы в командном турнире блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность, волю, а также стремление к победе.

Кроме того, Путин подчеркнул, что олимпийские чемпионы подарили своими выступлениями незабываемые минуты радости и торжества.

Напомним, накануне российская национальная команда завоевала награду наивысшей пробы на ОИ-2022 в рамках командного турнира по фигурному катанию. Благодаря досрочной победе копилка сборной России пополнилась второй золотой медалью.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Путин отметил мастерство и волю завоевавших золото на ОИ-2022 фигуристов
Владимир Путин олимпиада фигурное катание ои-2022
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