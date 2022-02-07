Путин отметил мастерство и волю завоевавших золото на ОИ-2022 фигуристов

Пекин, 7 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил сборную страны по фигурному катанию с победой в командном турнире зимних ОИ-2022 в Пекине.

Глава государства отметил, что фигуристы в командном турнире блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность, волю, а также стремление к победе.

Кроме того, Путин подчеркнул, что олимпийские чемпионы подарили своими выступлениями незабываемые минуты радости и торжества.

Напомним, накануне российская национальная команда завоевала награду наивысшей пробы на ОИ-2022 в рамках командного турнира по фигурному катанию. Благодаря досрочной победе копилка сборной России пополнилась второй золотой медалью.