Олимпиада 2022 в Пекине: скандалы с «украинским» колоритом и конфликт с Канадой из-за COVID-19

Зимние Олимпийские игры в Пекине уже ознаменовались несколькими довольно серьезными скандалами. Пока самый громкий из них — конфликт перед хоккейным матчем между женскими командами России и Канады из-за COVID-19, но зато недоразумений с «украинским» оттенком — больше по количеству. Подробности — в материале ФАН.

Канадская принципиальность

Самый громкий скандал, связанный с тем, что иногда называют «COVID-паранойей», случился во время хоккейного матча между женскими командами России и Канады. Дело в том, то ранее в хоккейной дружине россиянок были выявлены положительные тесты на коронавирус, спортсменки отсидели положенную изоляцию и вышли на матч, как говорится, «чистыми». Однако соперницы, которые претендуют на самые высокие места, потребовали от россиянок результаты утренних тестов.

Отметим сразу, спортсмены и тренеры не обязаны предоставлять такую информацию — это дело организаторов. Однако канадок это не устроило, и они более часа отказывались выходить на лед, так что сам матч был под угрозой. Возможно, испугавшись перспективы технического поражения, соперницы россиянок все-таки согласились играть, но потребовали, чтобы матч проходил в респираторах. Российские хоккеистки пошли на выполнение этого требования. К окончанию второго периода отрицательные тесты пришли, и россиянки, а также судьи маски сняли. Однако канадки так и играли до конца в респираторах, что не помешало им крупно победить со счетом 6:1.

Федеральное агентство новостей /

Скандальные заявления норвежского журналиста

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт резко высказался в адрес россиян после убедительной победы российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх 2022 в Пекине.

«Большунов одержит на Олимпиаде столько побед, сколько сможет. Однако единственной проблемой является то, что он и другие спортсмены из России не должны были принимать участия в Играх. […] РФ все еще не может быть собой на ОИ-2022 (из-за допинговых санкций WADA. — Прим. ФАН). При этом организаторы, русские и МОК совместно работают над тем, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр — пародия на вердикт», — приводит слова норвежского журналиста «Советский спорт».

Напомним, на пекинской Олимпиаде наши спортсмены все еще выступают под эгидой Олимпийского комитета России, при победе россиян вместо гимна звучит музыка Петра Чайковского.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

«Украинский» вопрос

Довольно много прений на пекинской Олимпиаде уже возникло между представителями российской и украинской команд. Так, комментатор Дмитрий Губерниев, по его словам, стал жертвой провокации со стороны украинского журналиста, конфликт привел к весьма жесткой перепалке.

Несколько инцидентов произошли из-за демонстративного игнорирования россиян представителями украинской сборной и их отказа говорить по-русски.

Сначала украинская делегация оказалась единственной, кто не приветствовал стоя с овациями блестяще выступившую российскую фигуристку Камилу Валееву. За это украинскую делегацию подвергли критике прославленные российские фигуристы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

«Они делают гадости, которые не очень приветствуются олимпийским движением. Забудьте про них», — прокомментировала поведение украинской делегации Роднина.

Еще одна проблема — категорический отказ украинских спортсменов общаться с российскими журналистами на русском языке. В лучшем случае могут выслушать вопрос по-русски, но отвечают все равно по-украински или по-английски. Самый яркий пример — когда украинский фигурист Иван Шмуратко обвинил российских журналистов в «хайпожорстве» за их реакцию на то, что он отвечал на вопросы интервью по-английски. Ранее СМИ сообщили, что украинские спортсмены выполняют соответствующую директиву своих спортивных чиновников.

Помимо олимпийских неприятностей, был инцидент во время полуфинала по футзалу, когда украинские болельщики вели себя столь провокационно, что Россия потребовала от УЕФА отреагировать.

Напомним, зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.