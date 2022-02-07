Лукашенко признался, что в настоящее время его пытаются убить

Минск, 7 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ним пытаются расправиться. В этом он признался в ходе беседы с журналистом Владимиром Соловьевым.

По словам лидера республики, попытка происходит именно в настоящее время.

«Даже вот ты сидишь рядом со мной и не знаешь этого. Через месяц скажу», — пояснил он Соловьеву.

Также он прокомментировал покушение на своих сыновей. По мнению Лукашенко, это является запредельным и выходит за рамки красных линий. Он добавил, что его дети «наелись президентства» и совершенно точно не пойдут в политику.

Ранее Лукашенко высказался о своих религиозных предпочтениях. Он подчеркнул, что считает Господа бога белорусом по национальности.