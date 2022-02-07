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Захарова отреагировала на заявления Запада о «концентрации» ВС РФ на границе с Украиной

Армия
Захарова отреагировала на заявления Запада о «концентрации» ВС РФ на границе с Украиной
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 7 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления западных СМИ о якобы «концентрации» российской армии на общей границе с Украиной.

Дипломат подчеркнула, что войска ВС РФ располагаются на территории своей страны. Представитель МИД РФ заявила об этом 7 февраля.

«Где им надо, там они и есть, мы у себя дома», — категорично сообщила Захарова.

Она также отметила, что растущее количество публикаций о якобы готовящемся «наступлении» ВС РФ свидетельствует о подготовке реальной провокации.

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