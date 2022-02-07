Литовские почтальоны доставили адресатам потерянные 51 год назад письма

Вильнюс, 7 февраля. Сотрудники литовской почтовой службы обнаружили письма, спрятанные в вентиляционной шахте. Они должны были быть доставлены адресатам более 50 лет назад,

Письма были обнаружены в ходе проведения ремонтных работ. Отмечается, что многие из них были адресованы гражданам больше не существующих стран, а также людям, которых невозможно найти в социальных сетях. Тем не менее почтальонам удалось найти несколько адресатов.

«Я очень удивилась, думала, что это шутка, что кто-то разыгрывает меня. Но работники почты все звонили и настаивали. Они сказали, что хотят передать письмо мне лично в руки», — рассказала жительница Польши Геновефа Клоновская, получившая письмо спустя 51 год.

По словам Клоновской, письмо было отправлено ее 12-летней подругой. В своем послании она рассказала о проблемах с транспортом в ее поселке, вызванными поломкой единственного автобуса. Впоследствии переписка между Клоновской и ее подругой прекратилась, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщалось ранее, жительница Севастополя Елена Залещук получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. К нему была приложена поздравительная открытка от представителя британского дворянского рода Рейтернов.