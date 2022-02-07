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Автоэксперт Бревдо перечислил способы быстрой продажи машины с пробегом

Экономика
Автоэксперт Бревдо перечислил способы быстрой продажи машины с пробегом
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 февраля. Быстро продать машину с пробегом можно, сдав ее в зачет новой по программе «трейд-ин» или сбыв дилерам для перепродажи, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Кирилл Бревдо.

Специалист отметил, что при сдаче машины в «трейд-ин» придется смириться с тем, что за нее дадут цену ниже рынка, ведь покупатель планирует ее перепродажу с выгодой для себя.

«Все зависит от того, хотите ли вы купить другой автомобиль. Если хотите, то можете сдать машину в трейд-ин дилеру и получить какие-то преференции. Цену нового автомобиля можно скорректировать за счет сдачи старого автомобиля в трейд-ин, это распространенная практика», — сказал Кирилл Бревдо.

Продажа дилеру – это быстрый способ получить деньги за машину, но за нее дадут меньше, чем на рынке. Цель дилера — получить доход при перепродаже авто.

Бревдо добавил, что выгоднее всего самостоятельно продавать машину. Исправный автомобиль можно продать выше рынка. Цены на авто в РФ растут, поэтому на рынке подержанных машин предложение ограничено.

В России заметно вырос спрос на китайские автомобили с пробегом.

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