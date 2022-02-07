Песков опроверг планы Путина участвовать в Мюнхенской конференции в режиме онлайн

Москва, 7 февраля. Президент России Владимир Путин не имеет планов участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности ни в одном из существующих форматов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, поедет ли глава государства на мероприятие или будет участвовать в нем в виртуальном формате.

«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», — пояснил Песков представителям СМИ.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду, что Путин выступит с докладом в онлайн-формате, даже если не посетит мероприятие. Открытие конференции запланировано на 18 февраля.