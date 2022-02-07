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Армия Йемена вошла в захваченный хуситами город Харад

Весь мир
Армия Йемена вошла в захваченный хуситами город Харад
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi

Сана, 7 февраля. Правительственные войска Йемена при поддержке арабской коалиции вошли в ранее осажденный город Харад северо-западной провинции Хаджа.

Как сообщил представитель армии, продвижение сопровождается ожесточенными боестолкновениями с хуситами из движения «Ансар Аллах», также ситуацию осложняют многочисленные мины и растяжки, которые повстанцы оставляют при отходе с позиций. На данный момент освобождено несколько кварталов города, войска постепенно приближаются к его центральной части. В зачищенных районах начали работать группы саперов.

Двумя днями ранее подразделениям вооруженных сил республики удалось выбить хуситов с позиций восточнее Харада и взять его в кольцо. При этом армия также установила контроль над одной из военных баз, ранее захваченных отрядами «Ансар Аллах». Военнослужащие направили осажденным призыв сдаться, однако те в ответ лишь заминировали основные дороги на окраинах города, вырыли траншеи и разместили снайперов в разрушенных домах. Впоследствии авиация сорвала попытку хуситов прорвать окружение, уничтожив их подкрепления, прибывающие из соседних районов.

Освобождение Харада позволит правительственным войскам восстановить работу перехода «Аль-Теваль» на границе с Саудовской Аравией, перережет часть маршрутов снабжения в западный город Ходейда и создаст плацдарм для наступления на другие районы провинции Хаджа. Стоит отметить, что находящаяся здесь группировка ВС Йемена действует в отрыве от основных сил в других регионах республики, а сообщение между ними осуществляется по саудовской территории.

Ожесточенные бои отмечались и в других регионах. В частности, столкновения продолжаются к югу от Мариба в районах Аль-Джуба и Абедия. Также не прекращаются и авиационные удары ВВС арабской коалиции, в результате которых была уничтожена стартовая площадка баллистических ракет повстанцев в провинции Эль-Джауф.

По мнению главы Центрального командования ВС США генерала Фрэнка Маккензи, последние пуски, совершенные хуситами в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, вызваны сразу несколькими причинами, включая неудачи на поле боя. Маккензи предположил, что боевики «не привыкли терять позиции», обвинив при этом Иран в снабжении повстанцев передовым вооружением.

«Баллистические ракеты средней дальности, которые были выпущены из Йемена в сторону ОАЭ, не были разработаны и построены в этой республике. Все это происходило где-то в другом месте. Я думаю, что здесь явно прослеживается связь с Ираном», — сказал генерал.

Накануне он прибыл в Эмираты для переговоров об укреплении оборонительных возможностей аравийского государства в связи с серией ракетных ударов со стороны хуситов. По словам генерала, Абу-Даби нуждается в поддержке, которую США готовы им оказать. Ранее Соединенные Штаты направили в этот район эсминец с управляемым ракетным вооружением USS Cole. Судно будет действовать неподалеку от ОАЭ, пресекая попытки контрабанды оружия. Также в этом регионе дополнительно развернуты истребители F-22, радары которых позволяют обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники.

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