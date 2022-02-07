Полковник Безруков объяснил, почему отныне любые санкции США пойдут на пользу России

Вашингтон, 7 февраля. Главная концепция санкционной политики США резко изменилась после недавней встречи лидеров РФ и Китая в Пекине.

В США этого пока еще не понимают и продолжают с завидной регулярностью грозить России «страшными санкциями». Хотя даже сама частота этих угроз говорит о том, что их используют по большей части для своей публики, и на самом деле они давно обесценились даже в глазах тех, кто о них чаще всего говорит. Прошедшая недавно встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином выбила даже это иллюзорное, по факту, оружие из рук американцев.

Таким мнением с гостями студии ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» поделился полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков, отметив, что США в буквальном смысле оказались на грани больших гражданских потрясений. Речь идет о забастовке дальнобойщиков в Оттаве, которая быстро распространяется по всей Канаде и со дня на день может «перекинуться» на США. Администрация Байдена прекрасно понимает свое шаткое положение и пытается отвлечь внимание граждан воинственной истерией и с бесконечными угрозами санкций. На самом же деле любые санкции, которые может предложить Конгресс были окончательно обесценены во многом судьбоносной встречей Владимира Путина и Си Цзиньпина перед началом Олимпийских игр. Мало того, экономическая атака США может теперь даже сыграть в пользу России.

Федеральное агентство новостей /

«Сейчас американцы действуют на основе той концепции, что Россия — это просто большая, надутая штука. Только стоит ее где-то проколоть, она быстро сдуется. Эта концепция до сих пор превалирует в американской верхушке. То, что мы слышим, подтверждает — вот мы их сейчас санкциями подколем, они тут же и сдуются. Это основано на концепции того, что Россия должна будет весь свой периметр безопасности держать в жестких рамках, выбрасывая на это гигантские деньги. Но на встрече в Пекине сформировалась новая концепция евразийской безопасности. В случае санкций России не придется держать все собственноручно и любой санкционный удар позволит РФ перенаправлять дополнительные средства, которые в конечном итоге потеряет Запада, на собственное экономическое развитие. Американцы вряд ли поймут, но отныне любые санкции пойдут только на пользу России», — отметил эксперт.

Безруков напомнил, что к внутренним проблемам Вашингтона добавляются и масса внешних провалов. К примеру, США фактически потеряли Европу. Вместо хваленого единства НАТО, происходят «разброд и шатания» с конструктивной критикой США и постепенным выходом из повиновения.

Ранее военный эксперт Яков Кедми предсказал украинским националистам исправление ошибки 75-летней давности.