Песков: журналисты Deutsche Welle могут работать в пуле Шольца в Москве

Москва, 7 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу представителей немецкой медиакомпании Deutsche Welle. По его словам, журналисты смогут сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца в поездке в Москву.

Немецкий политик посетит российскую столицу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, будет ли Кремль аккредитовывать представителей Deutsche Welle на данное мероприятие.

«Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать», — подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом медиакомпания не сможет иметь своего корпункта в России. И, соответственно, ей не позволено осуществлять вещание в государстве, пояснил представитель Кремля.

Ранее политолог Николай Межевич навал абсолютно адекватной реакцией решение Москвы закрыть корпункт Deutsche Welle. Эксперт отметил, что на фоне этого события в Германии наблюдается некоторая паника.