Канадская хоккеистка сдала положительный тест на COVID-19 перед игрой со сборной России

Пекин, 7 февраля. Результат теста на коронавирус оказался положительным у одной из хоккеисток сборной Канады. Это произошло перед игрой с Россией на Олимпиаде в Пекине.

Интересно, что канадки не захотели выходить на матч со сборной России. Они требовали показать результаты теста россиянок на COVID-19. Игра началась с задержкой почти на час. Спортсменки обеих команд вышли на встречу в медицинских масках. Победу одержала канадская национальная сборная. Счет встречи 6:1 в пользу канадок.

По данным Олимпийского комитета России, в составе сборной Канады был положительный результат теста на коронавирус. Кто именно заразился, пока официально не сообщили.

Сборная России лидирует в медальном зачете на Олимпийских играх в Пекине. Российские спортсмены завоевали шесть медалей.