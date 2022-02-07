Песков: Путину передадут документы о якобы финансировании оппозиции Белоруссии из России

Москва, 7 февраля. Документы о «причастности» российского бизнеса к финансированию белорусской оппозиции будут переданы президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства получит для ознакомления документы, когда Москве их передаст Минск.

«Когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. А дальше с ним нужно будет ознакомиться», — уточнил он в беседе с представителями СМИ.

Песков добавил, что пока в Кремле не знают, о чем именно идет речь в документе, так как не получали его.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о причастности российского бизнеса к финансированию оппозиции в республике. Он добавил, что бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская задолжала Белоруссии 15 тысяч долларов.