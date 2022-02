Мэрия Оттавы ввела режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков

Оттава, 7 февраля. Мэр столицы Канады Джим Уотсон объявил о введении чрезвычайного положения с целью урегулировать кризис, вызванный протестами дальнобойщиков, продолжающихся более 10 дней и парализовавших центр города. Об этом Уотсон сообщил в официальном заявлении.

Мэр столицы объяснил свое решение тем, что количество протестующих существенно превышает число полицейских, что позволило им установить контроль над ситуацией.

450+ tickets issued since Saturday morning:

The Ottawa Police Service and its partners worked through the night to reduce the impacts of demonstrators in the downtown core, respond to calls for service, and improve neighbourhood safety.https://t.co/y8qirkrW1l#ottnews