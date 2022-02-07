Мэрия Оттавы ввела режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков

Оттава, 7 февраля. Мэр столицы Канады Джим Уотсон объявил о введении чрезвычайного положения с целью урегулировать кризис, вызванный протестами дальнобойщиков, продолжающихся более 10 дней и парализовавших центр города. Об этом Уотсон сообщил в официальном заявлении.

«Ситуация, сложившаяся в связи с демонстрациями, представляет серьезную опасность и угрозу для безопасности жителей и подчеркивает необходимость в помощи со стороны других институтов и уровней государственного управления», — отметил Уотсон.

Мэр столицы объяснил свое решение тем, что количество протестующих существенно превышает число полицейских, что позволило им установить контроль над ситуацией.

450+ tickets issued since Saturday morning:

The Ottawa Police Service and its partners worked through the night to reduce the impacts of demonstrators in the downtown core, respond to calls for service, and improve neighbourhood safety.https://t.co/y8qirkrW1l#ottnews — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 6, 2022

«Колонна свободы», состоящая примерно из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства в сфере здравоохранения, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января. Протесты продолжаются уже более двух недель в Оттаве и Торонто.

После многочисленных обвинений в бездействии в адрес властей, полиция столицы обещала подавить «все более опасные» демонстрации дальнобойщиков, заблокировавших центр столицы Канады в попытке положить конец требованию об обязательной вакцинации. Некоторые протестующие заявили о намерении свергнуть правительство страны.

Today, February 6, Mayor Jim Watson has declared a state of emergency for the City of Ottawa due to the ongoing demonstrations.

For more information, visit: https://t.co/1ga2tHegDd pic.twitter.com/UO3hdSnQeq — City of Ottawa (@ottawacity) February 6, 2022

Власти сообщили о начале сбора информации о финансовых операциях, регистрации транспортных средств и других данных, чтобы использовать их для уголовного преследования.

Хорошо организованная блокада водителей грузовиков, которая отчасти зависит от финансирования сторонников в США, считается беспрецедентным явлением в Канаде. С начала кампании участники протестов собрали 10 млн канадских долларов (7,9 млн долларов) на платформе GoFundMe. 5 февраля представители краудфандинговой платформы объявили о решении удержать сделанные пожертвования и вернуть средства донорам, которые отправят соответствующие заявления.