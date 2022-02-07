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Мэрия Оттавы ввела режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков

Весь мир
Мэрия Оттавы ввела режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков
Global Look Press  /  Arindam Shivaani/ZUMAPRESS.com

Оттава, 7 февраля. Мэр столицы Канады Джим Уотсон объявил о введении чрезвычайного положения с целью урегулировать кризис, вызванный протестами дальнобойщиков, продолжающихся более 10 дней и парализовавших центр города. Об этом Уотсон сообщил в официальном заявлении.

«Ситуация, сложившаяся в связи с демонстрациями, представляет серьезную опасность и угрозу для безопасности жителей и подчеркивает необходимость в помощи со стороны других институтов и уровней государственного управления», — отметил Уотсон.

Мэр столицы объяснил свое решение тем, что количество протестующих существенно превышает число полицейских, что позволило им установить контроль над ситуацией.

«Колонна свободы», состоящая примерно из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства в сфере здравоохранения, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января. Протесты продолжаются уже более двух недель в Оттаве и Торонто.

После многочисленных обвинений в бездействии в адрес властей, полиция столицы обещала подавить «все более опасные» демонстрации дальнобойщиков, заблокировавших центр столицы Канады в попытке положить конец требованию об обязательной вакцинации. Некоторые протестующие заявили о намерении свергнуть правительство страны.

Власти сообщили о начале сбора информации о финансовых операциях, регистрации транспортных средств и других данных, чтобы использовать их для уголовного преследования.

Хорошо организованная блокада водителей грузовиков, которая отчасти зависит от финансирования сторонников в США, считается беспрецедентным явлением в Канаде. С начала кампании участники протестов собрали 10 млн канадских долларов (7,9 млн долларов) на платформе GoFundMe. 5 февраля представители краудфандинговой платформы объявили о решении удержать сделанные пожертвования и вернуть средства донорам, которые отправят соответствующие заявления.

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канада протесты дальнобойщики оттава режим чс демонстрации
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