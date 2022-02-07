Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 14:12
14:11
Политика
Аналитик Козин: РФ нужно дать симметричный ответ НАТО на отказ от гарантий безопасности
14:09
Политика
США сделают все, чтобы контролировать внутренние процессы в управляющей компании «СП-2»
14:04
Экономика
Концерн Kia повысил стоимость почти всех моделей для России
14:00
Весь мир
Британия создает хаос на Украине и выстраивает санитарный кордон вокруг России
13:58
Армия
МИД Украины: Запад передал Киеву вооружение на 1,5 млрд долларов
13:57
Происшествия
Житель Воронежской области убил брата из-за 3 тысяч рублей и едва не задушил дочь
13:56
Спорт
Экс-футболист «Атлетико» Диего Коста может перебраться в РПЛ
13:53
Общество
Скончалась звезда фильмов Бунюэля и Пазолини актриса Маргарита Лосано
13:48
Общество
Власти Хакасии объявили режим «черного неба» в Абакане и Черногорске
13:48
Экономика
Профицит внешней торговли РФ вырос почти вдвое по итогам 2021 года
Все новости

Захарова: вбросы о «вторжении» ВС РФ на Украину создают почву для военной провокации Запада

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 13:22
Армия
Захарова: вбросы о «вторжении» ВС РФ на Украину создают почву для военной провокации Запада
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 7 февраля. Растущее количество публикаций о якобы готовящемся «наступлении» российской армии на Украину свидетельствует о подготовке реальной провокации, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Запад методично создает почву для военной авантюры. При этом он не проявляет никакого внимания к интересам простых украинцев.

Ранее Захарова с иронией прокомментировала беспочвенные выпады Запада. Она обратила внимание на то, что громкие прогнозы о «наступлении» так и не сбылись.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Захарова: вбросы о «вторжении» ВС РФ на Украину создают почву для военной провокации Запада
украина россия захарова
Комментировать