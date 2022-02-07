Захарова: вбросы о «вторжении» ВС РФ на Украину создают почву для военной провокации Запада

Москва, 7 февраля. Растущее количество публикаций о якобы готовящемся «наступлении» российской армии на Украину свидетельствует о подготовке реальной провокации, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Запад методично создает почву для военной авантюры. При этом он не проявляет никакого внимания к интересам простых украинцев.

Ранее Захарова с иронией прокомментировала беспочвенные выпады Запада. Она обратила внимание на то, что громкие прогнозы о «наступлении» так и не сбылись.