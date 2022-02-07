Денис Косяков: на играх КВН Маслякова заменит Дмитрий Нагиев

Москва, 7 февраля. Актер Денис Косяков заявил, что шоумен Дмитрий Нагиев выступит в качестве ведущего КВН на время болезни заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова.

Масляков не пропустил ни одной игры КВН с 1964 года. Болезнь внесла свои коррективы, поэтому телеведущему придется взять себе замену в 1/8 финала высшей лиги.

«Секрет раскрыт – я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум «восьмушки», а дальше видно будет. Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — сказал Косяков в видео на своем YouTube-канале.

Сам бессменный руководитель юмористического клуба ранее говорил, что игру проведут «люди, не чужие КВН, и известные кавээнщики». Предполагалось, что вместо Маслякова на сцену выйдет актер Иван Ургант. Съемка игры состоится в середине февраля, сообщает «Телепрограмма».

Ранее стало известно, что ведущий КВН повторно заразился COVID-19. Масляков уже получал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в ноябре прошлого года.