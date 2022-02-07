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Песков отреагировал на слова Лукашенко о желании получить звание полковника ВС РФ

Армия
Песков отреагировал на слова Лукашенко о желании получить звание полковника ВС РФ
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 7 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко, выразившего желание получить звание полковника российской армии.

По мнению представителя Кремля, слова белорусского лидера были скорее фигурой речи. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин не имеет права присваивать воинские звания гражданам другой страны.

Ранее Лукашенко рассказал, что служил в армии СССР. Он также пошутил, что до сих пор ждет звание полковника, которое ему обещал присвоить Путин.

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