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Близкий друг Андрея Звягинцева показал свежее фото режиссера из реабилитационного центра

Общество
Близкий друг Андрея Звягинцева показал свежее фото режиссера из реабилитационного центра
Агентство городских новостей Москва

Москва, 7 февраля. Знаменитый актер Владимир Мишуков, который является близким другом режиссера Андрея Звягинцева, показал трогательный снимок кинематографиста из реабилитационного центра.

На снимке автор «Елены» и «Левиафана» позирует с роскошным букетом цветов нежных оттенков. Звягинцев, который отпраздновал 6 февраля 58-летие, пребывает в хорошем настроении и улыбается.

«У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре», — написал 52-летний актер театра и кино.

Близкий друг Андрея Звягинцева показал свежее фото режиссера из реабилитационного центра
Prt Scr instagram.com / @mishukovladimir

Интернет-пользователи, увидев снимок кинематографиста, пришли в восторг от теплого кадра. В комментариях под публикацией они поздравили знаменитость с днем рождения.

«С днем рождения! Здоровья и сил от всей души!»;

«Крепкого здоровья, Андрей Петрович! Новых свершений!»;

«С днем рождения! Скорейшего выздоровления!»;

«Только наилучшие пожелания, маэстро, конечно же, здоровья! Какая радость, что ты рядом с другом!» — написали поклонники.

Андрей Звягинцев отпраздновал день рождения 6 февраля. Его поздравляли родные и близкие, а также коллеги. Среди них была актриса Елена Лядова, которая снялась у режиссера в нескольких картинах, в частности, в «Елене». Жена Владимира Вдовиченкова через ФАН обратилась к кинематографисту с теплыми словами.

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