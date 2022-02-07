Британия создает хаос на Украине и выстраивает санитарный кордон вокруг России

Начало февраля выдалось довольно насыщенным на визиты высокопоставленных делегаций на Украину, которую уже успели посетить председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Нидерландов Марк Рютте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впереди ожидается приезд главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Такая активность говорит о том, что переговоры России и коллективного Запада выходят на свою финишную прямую. Однако, многовекторность западных акторов вносит неопределенность в итог всего переговорного процесса по стратегической стабильности.

Визит польского пана и его итоги

В первый день февраля на Украину прибыл председатель Совета министров республики Матеуш Моравецкий, который анонсировал намерения оказать всецелую поддержку Киеву в газовых и экономических вопросах, поставить «десятки тысяч боеприпасов», переносные зенитные комплексы «Гром», 60-мм минометы, комплексы БПЛА и другие виды оборонительного вооружения.

Именно поэтому переговоры Моравецкий провел как с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, так и президентом — Владимиром Зеленским.

facebook.com / @MorawieckiPL

В итоге, судя по сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, стороны обсудили взаимодействие в оборонной сфере по теме поставок вооружений, договорились и далее противодействовать вводу в строй газопровода «Северный поток-2», увеличить польские инвестиции, расширить поставки «голубого топлива» через расположенный в Польше СПГ-терминал, модернизировать инфраструктуру пунктов пропуска на польско-украинской границе.

Последние два пункта примечательны в свете прошедшей за день до приезда польского премьера встречи министров инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Польши Анджея Адамчика. Также в ней участие приняли главы Бюро международной политики Канцелярии польского президента Якуб Кумох и Офиса украинского президента Андрей Ермак. Итогом стало достижение ряда договоренностей:

снятие ограничений на транзит грузов через Украину в Польшу железнодорожным транспортом. Киев обязался до 2 апреля 2022 года уведомить о конкретной дате возобновления сообщения;

увеличение разрешений на международные автомобильные перевозки;

до конца февраля разработать дорожную карту для увеличения пропускной способности пограничных переходов;

пересмотреть пункты соглашения о международных автомобильных перевозках между Украиной и Польшей от 1992 года;

об инвестициях в украинский нефтехимический сектор и поддержке компании «Нафтогаз Украины» со стороны польских PGNIG и PKN Orlen;

начале переговоров польской корпорации KGHM с украинской стороной о совместной разработке цветных металлов.

facebook.com / @prezydentpl

В последнем пункте речь скорее всего идет о планах Варшавы начать разработку месторождений лития, никеля и марганцевых руд. Согласно заявлению главы Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка запасы последних расположены в центральных, восточных и южных областях (Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Херсонской, Запорожской).

Получается, что Варшава пытается улучшить транзитные возможности Украины, чтобы получить доступ к ее ресурсной базе. Взамен, по всей видимости, предполагаются поставки вооружений, о чем на своей странице в Facebook уведомило предприятие Тарнаувский механический завод.

Федеральное агентство новостей /

Исходя из структуры производства, то скорее всего с завода будут отгружены 60-мм легкие минометы, которые как правило используются силами специальных операций. Однако в данном случае они пойдут для комплектования не только строевых частей, но и подразделений территориальной обороны, как средство, более подходящее для партизанских действий и диверсий.

Кроме того, скорее всего отгружены будут зенитные ракеты к ЗРК «Оса-АКМ», которые сейчас в ходе модернизации заменяются на немецкие — IRIS-T-SLS с дальностью 25 км. Для повышения возможности войсковой ПВО анонсированы и поставки ПЗРК Grom с комплектами зенитных ракет. Производятся они предприятием Mesko в линейке которого также состоят и всевозможные боеприпасы.

Учитывая острый дефицит артиллерийских боеприпасов на Украине можно не сомневаться, что Варшава передаст патроны, 122-мм, 152-мм и неуправляемые реактивные снаряды. Все это, конечно же, в счет наращивания транзитных возможностей и либерализации условий для польских компаний.

Федеральное агентство новостей /

При этом, налаживание сотрудничества между Польшей и Украиной ориентировано более на долгосрочную перспективу, а значит Варшава будет пытаться сохранить государственность Украины и контроль как минимум над южными и центральными регионами. Косвенно это подтверждает проведенное 2 февраля, на следующий день после визита Моравецкого, совещание в Управлении национальной безопасности с участием польского президента Анджея Дуды. Основной темой стала поездка председателя Совета министров на Украину и планирование дальнейших шагов на украинском направлении. В официальном пресс-релизе канцелярии президента Польши итоги совещания не указываются в связи с секретностью, говорится лишь то, что Варшава продолжит последовательную поддержку Украины.

Итоги визита британского премьера

Одновременно, с председателем Совета министров Польши на Украину прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Встреча эта довольно широко освещалась как в украинских, так и британских СМИ.

UK PM Johnson meets Ukraine President Zelensky amid Russia tensions:British PMBoris Johnson meets with President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the Mariinskyi Palace in Kyiv.The British and Polish PM are in Kyiv for talks with Ukrainian President Zelensky,as Russian President pic.twitter.com/rA1mwyGIID — World News 24 (@DailyWorld24) February 2, 2022

Из новых договоренностей официально заявлено о выделении дополнительных 88 млн фунтов для поддержки украинской экономики и развития энергетической независимости. Вполне возможно, что вложиться Британия планирует в способность транспортировки газа через газотранспортную систему Украины с запада на восток.

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Однако сам визит был наполнен красивой картинкой, «морем» угроз России со стороны Джонсона, который вновь заявил о подготовке законопроекта по вводу санкций против активов российских физических и юридических лиц в Великобритании. Сделано это было для формирования благоприятной информационной обстановки перед состоявшимся на следующий день телефонным разговором Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это была далеко не основная причина визита британского премьера, да еще и синхронно с председателем Совета министров Польши. Скорее всего, речь шла о формировании нового политического образования, о чем рассказал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

⚡ Украина, Польша и Великобритания создают союз



Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. pic.twitter.com/iGxjGJ4CXF — Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) February 1, 2022

Зачем приезжал премьер-министр Нидерландов

На следующий день, 2 февраля, на Украину прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Общие итоги переговоров прописаны в совместном заявлении сторон, где основными моментами являются:

способствование интеграции Украины в рынки газа и электроэнергии Европейского союза;

расширение сотрудничества в областях кибербезопасности и борьбы с дезинформацией. Последнее означает, как минимум, ведение общей информационной политики и оказание поддержки Нидерландами украинскому правительству;

улучшение сотрудничества в сфере сельского хозяйства, организация деловой миссии на Украину для нидерландских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса;

передача около 400 тысяч евро на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины (ООН) для преодоления пандемии COVID-19, а также увеличение финансирования украинских неправительственных организаций.

president.gov.ua /

Если присмотреться, то Украина является весомым поставщиком сельскохозяйственного сырья (зерновых, кукурузы, подсолнечного масла) в Нидерланды, что позволяет последней доводить ее до конечного продукта и перепродавать далее с большим профицитом. Более того, с учетом перспективы открытия рынка земли, голландские компании смогут выращивать сырье сами и по своим технологиям. Это еще больше увеличит прибыль королевства. Интеграция же Украины в европейский рынок газа позволит Нидерландам, с их развитой портовой инфраструктурой, встроиться в цепочку поставок голубого топлива.

Аспекты визита президента Турции

После нидерландского премьер-министра, в Киев прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках проведения заседания украино-турецкого Стратегического совета высокого уровня. По итогу было подписано 12 межгосударственных соглашений, подготовка которых велась с прошлой встречи — в апреле 2021 года.

TR

????????????????Ukrayna ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.https://t.co/Z6agkOXFJ7

EN

????????????????Free Trade Agreement has been signed btwn Ukraine&Turkey.https://t.co/DbFrvBq3AU

UA

????????????????Між Україною та Туреччиною підписано ЗВТ Угоду https://t.co/HSKGlfJkiZ#FTA #turkiye pic.twitter.com/ip8GwGVYOb — TUSİB (@TUSIBUkrayna) February 3, 2022

Наиболее значимым стало соглашение о свободной торговле, которое укладывается в логику визитов глав правительств Польши и Великобритании, развитие транзитных возможностей Украины. В основе документа лежит обнуление пошлин со стороны Турции на более чем 10 тысяч товарных позиций. По словам министра экономики, итогом документа стало связывание «дружественных» стран Причерноморья (Украина, Турция, Румыния, Болгария, Грузия, Молдавия) соглашениями о свободной торговле с едиными правилами.

Еще одним важным документом стало рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий между оборонными ведомствами Турции и Украины. По заявлению украинского министра обороны Алексея Резникова, одним из примеров реализации его станет строительство завода по производству БПЛА «Байрактар-ТБ2».

Feb3, was signed a framework agreement with ???????? Minister of Industry&Technology Mustafa Varank on cooperation in high-tech,aviation&space industries.The agreement provides for the construction of a Bayraktar plant in Ukraine! Thank to our Turkish partners!???????????????????? @UKRinTR @TCKievBE pic.twitter.com/ATSb8gGYXa — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2022

Хотя визит турецкого президента не был приурочен к растущей напряженности в отношениях между Россией и Украиной, она нашла отражение в повестке. Так, Эрдоган в своем заявлении прессе вновь пригласил Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина провести переговоры по нормализации российско-украинских отношений на территории Турции. Последнее также говорит о планах Эрдогана стать медиатором урегулирования кризиса. Это позволит не только сохранить достигнутые соглашения с Киевом и получить новые, а также встроиться в переговорный процесс по стратегической стабильности между США и Россией.

Общий итог

С повышением градуса переговорного процесса активизировались независимые игроки. Особенно выделяется Великобритания, которая выстраивает новый логистический маршрут из Азии в Европу, и важным звеном которого становится Украина.

Недаром во всех вышеперечисленных встречах участие принимал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, «черный кардинал» украинской политики. На этом фоне Ермака называют не много ни мало, а агентом британской разведки MI6. Подтверждением этому является то, что назначил Зеленский Ермака на должность главы Офиса президента аккурат во время разворота от Минских соглашений и «нормандского формата» в сторону укрепления отношений с Британией, затягивания мирных переговоров и провоцирования конфликта с Россией.

На этом фоне продолжают торпедироваться любые наметки в продвижении переговоров о стратегической стабильности между США и Россией. Ярким подтверждением является слив в испанской газете El Pais письменного ответа Вашингтона и НАТО, где уши видны из самой Украины. Учитывая, что публикация была осуществлена на следующий день после визитов в Киев премьер-министров Великобритании и Польши, то вырисовывается и круг причастных. Если к этому добавить и интересы по встраиванию в переговорный процесс, а также амбиции по воссозданию великой державы, то наиболее вероятно, что слив дело рук британцев. Учитывая важность для Великобритании встраивания в глобальные логистические маршруты, то следует ждать и далее активных мероприятий по включению Лондона в переговорный процесс. При этом, вариант доведения ситуации до вооруженного столкновения Украины и России также является приемлемым для британцев.

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