Москва, 7 февраля. Авторитет Кремля в Африке заметно укрепился за последнее время. В основном это связано с работой российских военных инструкторов, которые занимаются обучением военнослужащих нескольких африканских стран. В Центральноафриканской Республике россияне находятся с 2018 года с уведомления Совбеза ООН. За это время специалистам, которых западные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера», удалось существенно повысить боеспособность вооруженных сил страны.

Власти ЦАР позитивно оценивают сотрудничество с Москвой, в результате которого правительственные силы одержали уверенную победу над радикальными вооруженными группировками. Недавно посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что россияне сильно превзошли по результативности западные силы.

«Сколько лет дружили с французами, американцами и другими — и что они сделали? Эти военные группировки сколько лет покоя не дают ЦАР? А Россия за сколько навела порядок? Год? То, что иностранные силы не смогли сделать за десятилетия, Россия сделала за год. То же самое в Мали. Россия обещала, и меньше чем за два года порядок навела», — заявил дипломат.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В беседе с международной редакцией Федерального агентства новостей военный корреспондент Евгений Поддубный объяснил успех россиян в ЦАР.

«Очевидно, что усилия российских кампаний, которые предложили Центральноафриканской Республике решение по стабилизации военно-политической обстановки в стране, сработали. И сработали эффективно. И сейчас ЦАР имеет шанс на развитие вместо того, чтобы превратиться в очередную черную дыру в плане безопасности на континенте», — заметил военкор.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Летом прошлого года в СМИ также появилась информация о том, что российские специалисты прибыли в Мали, где в последние годы наблюдается существенный всплеск террористической активности. Поддубный считает, что присутствие россиян может сделать обстановку в стране более безопасной.

«О Мали пока говорить рано, нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, но, судя по деятельности российских кампаний в Африке, у Мали также есть все шансы стать более безопасной страной», — заключил собеседник издания.

Ранее состоялась встреча президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Стороны обсудили ключевые вопросы комплексного сотрудничества.