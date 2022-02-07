В Кремле отреагировали на петицию об отставке Кадырова

Москва, 7 февраля. Кремль не воспринимает петицию об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова всерьез. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил Песков в беседе с журналистами, голосование на платформе Change.org обезличенно и может быть накручено, поэтому его никто не воспринимает как документ.

«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», — пояснил он представителям СМИ.

На прошлой неделе стало известно, что президент Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с Кадыровым. Глава Чечни отчитался перед ним о социально-экономической ситуации в регионе. Кадыров заявил, что Чечня справляется с эпидемиологической ситуацией в республике благодаря эффективным мерам Правительства РФ.