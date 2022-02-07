Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 14:11
14:09
Политика
США сделают все, чтобы контролировать внутренние процессы в управляющей компании «СП-2»
14:04
Экономика
Концерн Kia повысил стоимость почти всех моделей для России
14:00
Весь мир
Британия создает хаос на Украине и выстраивает санитарный кордон вокруг России
13:58
Армия
МИД Украины: Запад передал Киеву вооружение на 1,5 млрд долларов
13:57
Происшествия
Житель Воронежской области убил брата из-за 3 тысяч рублей и едва не задушил дочь
13:56
Спорт
Экс-футболист «Атлетико» Диего Коста может перебраться в РПЛ
13:53
Общество
Скончалась звезда фильмов Бунюэля и Пазолини актриса Маргарита Лосано
13:48
Общество
Власти Хакасии объявили режим «черного неба» в Абакане и Черногорске
13:48
Экономика
Профицит внешней торговли РФ вырос почти вдвое по итогам 2021 года
13:48
Армия
Обозреватель Союстов: Почему нельзя сравнивать боевые потенциалы ВВС Украины и ВКС РФ
Все новости

Синоптик Тишковец пообещал жаркое и засушливое лето в России в 2022 году

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 13:06
Общество
Синоптик Тишковец пообещал жаркое и засушливое лето в России в 2022 году
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Погода летом этого года в России может оказаться жаркой и даже засушливой, предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на данный момент точность такого летнего прогноза составляет 60-70%. По его словам, грядущим летом температура воздуха будет немного выше климатической нормы.

«В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. То есть лето будет теплее и суше, чем оно должно быть на самом деле», — объяснил Тишковец в эфире «Радио России».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пообещал жителям Урала весеннюю погоду в третьей декаде марта. Он подчеркнул, что начало календарной весны не всегда совпадает с реальной.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Синоптик Тишковец пообещал жаркое и засушливое лето в России в 2022 году
погода россия лето
Комментировать