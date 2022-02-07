Синоптик Тишковец пообещал жаркое и засушливое лето в России в 2022 году

Москва, 7 февраля. Погода летом этого года в России может оказаться жаркой и даже засушливой, предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на данный момент точность такого летнего прогноза составляет 60-70%. По его словам, грядущим летом температура воздуха будет немного выше климатической нормы.

«В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. То есть лето будет теплее и суше, чем оно должно быть на самом деле», — объяснил Тишковец в эфире «Радио России».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пообещал жителям Урала весеннюю погоду в третьей декаде марта. Он подчеркнул, что начало календарной весны не всегда совпадает с реальной.