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Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил главный приз кинопремии «Белый слон»

Общество
Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил главный приз кинопремии «Белый слон»
Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»

Москва, 7 февраля. Лучшим фильмом 2021 года по версии Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» стала драма «Капитан Волконогов бежал».

Торжественная церемония награждения независимой премией прошла 6 февраля. Лауреаты и некоторые эксперты приняли участие в очном формате, остальным предложили присоединиться к мероприятию онлайн.

«Капитан Волконогов бежал» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова получил главный приз кинопремии «Белый слон» и стал лучшим фильмом 2021 года. Актер Юра Борисов был награжден в категории «Лучшая главная мужская роль». Актриса Наталья Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль второго плана, сообщает «Культуромания».

Ранее «Капитан Волконогов бежал» уже становился победителем в номинации «Лучший фильм года» премии «Золотой единорог», которая проходила в рамках фестиваля Russian Film Week в Лондоне. Церемония вручения премии состоялась в формате театрального шоу с участием многих российских артистов.

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фильм премия белый слон капитан волконогов бежал
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